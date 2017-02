Rock & Roll 1960 1970 Anthologie 2 CD Cherry Red > RPM / Import Cherry Red 2017

Eden Kane, chanteur idole dans l'Angleterre du début des 60's (et frère du chanteur Peter Sarstedt), appartenait à l'écurie de Larry Parnes, un impresario impressionné par le management du Colonel Parker et son gigantesque succès avec Elvis Presley. Chaque poulain de l'écurie est sous pseudo - (Tommy) Steele, (Georgie) Fame, (Billy) Fury, (Marty) Wilde, (Vince) Eager, (Duffy) Power... - toujours en référence à la fureur de vivre américaine, mythe de James Dean quand tu nous tiens !



Dans la moyenne des chanteurs pour teenagers de l'époque, Eden Kane sera balayé par la vague de 65 (Beatles, Stones, Animals etc...). Il tentera des retours, qui n'intéresseront plus guère que les ménagères de 40 ans. Juste avant l'ouragan, il aura eu en janvier 1964 un beau tube aux guitares twangy, "Boy's cry", repris en français dans la foulée par Richard Anthony, le spectorien "Les garçons pleurent" enregistré aux Studios Abbey Road par Ivor Raymonde.







EDEN KANE Boy's cry (Audio seul 1964)





RICHARD ANTHONY Les garcons pleurent (Audio seul 1964)