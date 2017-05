Bo Diddley était probablement le musicien de rock et rhythm & blues le plus original des années cinquante et soixante. Compositeur prolifique, remarquable chanteur, exubérant sur scène, il aura influencé un nombre incalculable d'artistes et de groupes (à leurs débuts, les Stones l'ont repris six fois !).

Mais cela ne serait qu'ordinaire, si Bo Diddley n'avait inventé un rythme, inimitable et incroyablement addictif., le beat Bo Diddley.

Un beat venu du fond de l'Afrique et qui s'adaptera au rock comme au blues, au jazz comme à la musique psychédélique californienne (écouter la reprise de "Who do you love" par Quicksilver Messenger Service !).

Certes, les mauvaises langues diront que Bo a refait sur sa guitare carrée 250 fois le même morceau. C'est vrai, mais on s'en fout ! Au contraire, qui refuserait 250 orgasmes ?!!



Alors, si vous aimez Buddy Holly ou Eddie Cochran, les Stones ou les Pretty Things (qui lui doivent leur nom), les Kinks ou les Yardbirds, les Animals ou Hendrix, les Doors ou T-Rex ou plus récemment les Modern Lovers ou les Cramps Tom Petty ou Suicide, Elvis Costello ou les Clash, tous ont quelque chose en eux de Bo Diddley.

Ce coffret de 3 Cd est le premier volume (de deux) signé Bruno Blum pour le label français Frémeaux. & Associés Très bien documenté (livret 24 pages) et bien choisi. Et si Bo était un Dieu vaudou !





BO DIDDLEY Bo Diddley (Ed Sullivan Show 1955)





BO DIDDLEY Pretty thing (Audio seul 1955)





THE PRETTY THINGS Pretty thing (Audio seul 1965)







QUICKSILVER MESSENGER SERVICE Who do you love live at Fillmore West 1967)