Chose devenue assez rare à parvenir jusqu'à nos oreilles, "Alpine seas" est un travail d'artisan : on connaît Brian Cassidy comme guitariste d'Okkervil River pendant la décennie passée, planqué derrière la personnalité exubérante du trublion en chef Will Sheff. Il s'expose maintenant sous son propre nom en occupant tous les postes sur "Alpine seas" - de l'écriture à la production en passant par tous les instruments.



"Alpine seas" est donc un fidèle reflet de son auteur, un disque aux bases solides qui s'appuient sur un classicisme folk-rock très éprouvé. On retrouve quelques fondamentaux de l'ADN d'Okkervil River, soit un gros fond d'americana grand format, lyrique quand s'invitent les trompettes et les cuivres ("Arcadia"), parfois avec des riffs mordants de guitare électrique ("Uncompahgre"). Avec seulement la voix, grave et mâle, une guitare acoustique et une autre pedal steel, "Beyond the dark" occupe pleinement l'espace. Cette dernière et "A cruise", avec cette manière semi-étouffée de battre la rythmique à la guitare électrique, rappellent le son de Neil Young.



Au moment de choisir un disque à poser sur la platine, "Alpine seas" s'impose discrètement, séduit durablement par ses qualités solides et apaisantes. On le rejoue volontiers, pour s'apercevoir que l'on n'écoute plus que lui.







BRIAN CASSIDY Arcadia (Audio seul)