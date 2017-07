Compilation

Dans la frénésie des anniversaires, voici les soixante ans de la collection Rock & Roll Serie, née dans les bureaux du label Atlantic à New York en 1957. Le label consacrait là sous forme de LP l'ensemble des titres publiés en singles depuis le début des années cinquante par les artistes, noirs pour la plupart, signés avec flair par le boss de la maison Ahmet Ertegun et son acolyte auteur-compositeur Jerry Wexler, groupes pionniers de ce nouveau style nommé rhythm & blues (terme inventé par Wexler, qui lui adjoindra très vite celui de rock & roll).



Une politique objectivement importante pour le développement et la visibilité, particulièrement auprès des jeunes blancs (et de leur pouvoir d'achat...) de ce rhythm & blues en particulier et de la musique noire en général.



Les tout premiers albums de Clyde McPhatter & the Drifters, Ruth Brown, Joe Turner, Ray Charles, LaVern Baker et Ivory Joe Hunter (autrement dit les références Atlantic 8003 à 8008) sont ici réédités à l'identique dans un mini coffret à prix économique.