Compilation

Un voyage musical au tréfonds des racines du reggae. Difficile de résumer toutes les facettes historiques cachées derrière les morceaux qui peuplent ce coffret de deux Cd : principalement des chants africains - on y retrouve notamment la grande Louise Bennett ("Chi chi bud") et plus précisément des champs très spirituels et rituels. A l'écoute, on imagine aisément les esclaves sur les champs de cotons, chantant en rond ("Ring play 1", "Ring play 2" - le jeu de ronde) profitant ainsi d’un cours instant de liberté pour chanter et élever les âmes vers les ancêtres et les divinités, renvoyant la musique à l’idée de célébrations, de communion mais surtout de liberté volée. Des morceaux datant du temps de l'esclavage mais difficiles à situer temporellement, où l'on perçoit parfois des appels à l'aide pour l'abolir, faute de pouvoir se révolter ouvertement.



Ces musiques spirituelles permettent d’entrer dans cet état de transe que beaucoup de peuples

ont recherché pendant des siècles, avec une forte influence chrétienne ("Preparation for baptism 1, 2 & 3" / "Church dedication service"). Les répercussions rythmiques de certains morceaux rappellent très bien cet air élancé qui va devenir très populaire par la suite avec le reggae. Au fil de l'écoute, on découvre également le mento et la calypso, musiques typiquement caribéennes ("Me Nuh go back" qui fait penser au grand Harry Belafonte, génie de la calypso).



Une exceptionnelle collection de morceaux réunie par Frémeaux, qui permet de comprendre et surtout ressentir d’où vient le reggae et être plus sensible a une musique beaucoup plus dense et signifiante que les sempiternels clichés de fumeurs de ganja.





NB : difficile de trouver des traces vidéo des morceaux de ce coffret.

Ce titre n'y figure pas, mais permet de découvrir Louise Bennett :



LOUISE BENNETT Day dah light (Audio seul)