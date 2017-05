1967 1970 Extraits de Concerts Un CD Rhino / Warner 2017

WEB Label Rhino



SPIRALE Open up and bleed Raw power (Legacy Edition) Iggy & the Stooges Gimme danger - Jim Jarmush soundtrack par Anton Makassar le 03/05/2017



Note: 7.5



On sait Jim Jarmush fan des Stooges depuis longtemps - acteur dans "Coffee & cigarettes III", qui peut oublier l'apparition nocturne deux années plus tard d'Iggy Pop en vieille folle déjantée dans "Dead man" ! Le doc de Jarmusch, qui n'est pas un biopique, pas plus que "Year of the horse" n'était celui de Neil Young, est plutôt une sorte de témoignage, de fidélité et d'amitié à un compagnon de déjante et de défonce, circonstances créatrices de liens indéfectibles. La musique y a bien entendu une place prépondérante. Là où le film avait tendance à couper bien vite les morceaux, la BO rend elle un hommage parfait au magnétisme et au charisme des Stooges, proposant quatorze titres live, dont "Gimme danger," "No fun", I wanna be your dog"... ainsi que des versions jusque là inconnues de "I got a right," "I'm sick of you," "Lost in the future" et "Asthma attack".



En bonus, des titres de MC5, The Iguanas et Prime Movers Blues Band.

JIM JARMUSH Gimme danger (Bande annonce 2016)