Mason Proffit fut le groupe emblématique des frères Terry et Johnny Talbot. Le groupe nait en 1969, avec ce "Wanted", premier album proche cousin des Byrds de la même époque ("Ballad of easy rider", "Untitled") et vivra jusqu'en 1973, le temps de quatre autres albums, avant que les deux frangins ne décident de se produire en duo sous leur propre nom (trois albums entre 1974 et 1977)

Totalement inconnu par ici, Mason Proffit est pourtant un membre éminent de la famille country-rock, style alors naissant aux États-Unis, mais appelé à succès mondial quand porté par Eagles ou Crosby, Stills & Nash, par New Riders of the Purple Sage, The Byrds ou Poco... A l'évidence on cherchera du côté de Happy Tiger, label sous-division de Dunwich (pas réputé dans le monde rock, à part pour Steppenwolf) les raisons du non succès de Mason Proffit, particulièrement à l'international (les disques ne sortirent par exemple jamais en Europe).

Paroliers en prise sur l'époque (guerre du Vietnam, protestation politique, religion.) les frères Talbot sont avant tout d'excellents musiciens. Parsemé de steel guitar, de banjo, de douze cordes et d'harmonies vocales, "Wanted" offre des titres mélodieux, "Voice of change" ou "Rectangle picture", plus couillus, "You’ve finally found your love", des ballades, "Till the sun’s gone" ou des orchestrations parfois impressionnantes. Il contient même son chef d'œuvre "Two hangmen" (les deux pendus du verso de pochette), bijou country rock devenu quasi classique.

Avec "Wanted", l'Amérique tenait un album fondateur, témoin encore parfaitement écoutable d'une époque musicalement dorée.





MASON PROFFIT Two hangmen (Audio seul)