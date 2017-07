Voici une mine d'or, un passage de l'autre côté du décor, une entrée dans un Saint des Saints. Quiconque s'est intéressé un jour à l'underground musical français depuis les années 70 s'est heurté à un monde si autonome, si parcellaire et si dispersé qu'aucune vision ni perception à peu près exhaustive n'en était possible. La faute à une industrie musicale qui n'a rien à foutre des recherches et des précurseurs, une promotion par conséquent inexistante, qui contraint les musiciens de ce monde parallèle à vivre en vase quasi clos.



L'option de Philippe Robert est toute simple : donner la parole à une trentaine des acteurs majeurs de l'underground français, les faire se raconter au travers d'interviews réalisées depuis une dizaine d'années, les faire parler, depuis leurs premiers émois musicaux à leurs expériences actuelles de groupes et de musicien. Comme aux temps du rock anglais 60's, les musiciens quittent des groupes, en forment d'autres, se recoupent, se croisent, constituant au fil du temps l'architecture de leur style musical.



Vivre ces évolutions et progressions de l'intérieur est le privilège qu'offre le bouquin, qui permet d'appréhender de manière très humaine des musiciens parfois hermétiques dans leurs oeuvres : qui se doutait par exemple que Dominique Répécaud, fondateur du CCAM de Vandoeuvre les Nancy éprouvait une tendresse indélébile pour Donovan et Hendrix ?! Agitation frite permet également de comprendre, voir, évaluer, percevoir - qui savait que le même Répécaud était guitariste des groupes Soixante Étages, Étage 34, Idiome 1238, Le Complexe de la Viande ou Misères et Cordes ? Qui n'a pas envie après cela de se ruer pour l'écouter !!



Philippe Robert ne porte aucun jugement sur les groupes évoqués (on n'est pas là dans de quelconques critique ou palmarès), aussi on se contentera de citer les musiciens (parfois devenus au fil du temps créateurs de labels, de festivals, de salle de concerts), mais de les citer TOUS, car chacun a un parcours original et passionnant, atypique et toujours intègre, à n'importe quel prix, fût-ce celui du quasi anonymat.



Régalez-vous donc avec les interviews de François Billard, Michel Bulteau, Jac Berrocal, Jacques Debout, Dimnique Frimaud, Albert Marcoeur, Christian Vander, Richerd Pinhas, Gilbert Artman, Pascal Comelade, Christian Rollet, Guigou Chenevier, Jean-Jacques Birgé, Pierre Bastien, Bruno Meillier, Daunik Lazro, Dominique Lentin, Jean-Marc Montera, Didier Petit, Yves Botz, Camel Zekri, Noël Akchoté, Christophe & Françoise Petchanatz, Lé Quan Ninh, Jean-Marc Foussat, Jérôme Noetinger, Jean-Louis Costes, Jacques Oger, Jean-Noël Cognard, Sylvain Guérineau, Julien Palomo, Yann Gourdon, Romain Perrot et ceux récemment disparus depuis, Dominique Répécaud, Gérard Terronès et Pierre Barouh.