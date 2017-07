C'est à la Mecque du blues et de la soul, Memphis, que Robert Cray a enregistré son dernier album. Cet éternel jeune homme de 61 ans rend un bel hommage au studio Royal et au label mythique "Hi-Records".

Sur ce disque, il se retrouve avec des musiciens chevronnés qui ont côtoyé Al Green, Syl Johnson, Ann Peebles, O.V Wright ou le grand Willie Mitchell dont la famille dirige toujours le studio d'enregistrement. Produit par Steve Jordan, batteur historique des Blues Brothers, son producteur depuis de nombreuses années et initiateur du projet, Robert Cray s'est surpassé.

Trois compositions personnelles et des reprises bien senties lui permettent de réaliser un album très abouti. Il emprunte deux titres à "Black & white", le premier album de Tony Joe White, qui en plus l'accompagne. Le créateur du Swamp rock, formule facile et réductrice, est le song-writer qui a su le mieux assimiler le blues et la soul, dès les années 1960, sans les dénaturer et en construisant en même temps une œuvre originale. Avec Robert cray, "Don't steal my love" devient un funk torride et hypnotique qui devrait prendre toute sa mesure en live et "Aspen Colorado" une superbe ballade où la voix chaude et suave de Robert Cray donne toute sa mesure.

On peut noter aussi la belle reprise en ouverture de Bill Whithers ("The same love that made me laugh") et "I'm with you" (Part 1 & Part 2), morceau de Lowman Pauling, le créateur du fameux "Mustang Sally". Au total, un enregistrement riche et varié qui fait date dans la discographie de Robert Cray.







ROBERT CRAY & HI RHYTHM The same love that made me laugh (Audio seul)







ROBERT CRAY & HI RHYTHM Aspen Colorado (Audio seul)