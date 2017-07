Corseté harmoniquement par un triangle de trois cuivres graves (saxophone bartyton, trombone et bugle), et juste soutenu par un batteur, Super Dog livre une relecture de King Crimson (groupe devenant un rien récurrent dans le jazz français).

On s'accroche dès la première des neuf reprises (le "21st century schizoid man" fondateur de 1969), mais en vain. Épuisant, parfois jusqu'au crispant.



(Curieusement, Pete Sinfield est crédité sur les morceaux alors que pas la moindre parole n'est ici dite ou chantée).