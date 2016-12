2016 Album Original Un CD Fairplay > Nidstang 2016





Les Angry Cats ne font pas du rock : ils jouent du rock'n roll. Après deux Ep ("The Angry Cats", 2012 et "Rock'n riot in town", 2014), "Outmonster the monster" est le premier long format du power trio francilien, composé d'individualités qui ont déjà bien roulé leur bosse.



L'ADN du groupe est clairement rockabilly, rythm'n blues, avec un soupçon de métaux lourds stoner rock ("Information"). Le tout se fond dans une production claire et puissante. Les amateurs de style vintage ne seront pas déçus, on pense à bien d'autres chats sauvages, de Gene Vincent aux Stray Cats et même… à Morrissey (« Years of refusal", 2009). Peut-être même que l'on peut déceler des traces des Who, des Yardbirds...

Cependant, on n'est pas dans un Hard Rock Café. Au début des années 2000, Fred Alpi a sorti des disques chantés en français produits par Alexander Hacke (Einsturzende Neubauten) ; il transpose maintenant dans un style musical plus codifié (et jouissif) ses préoccupations engagées et libertaires - le mur de sa page Facebook est une véritable revue de presse alternative et sociale où il n'est pas du tout question de musique. Ses textes tirent leur inspiration de problématiques contemporaines, "The invisible hand" faisant par exemple référence à la fameuse théorie d'économie classique d'Adam Smith, ou bien la vanité capitaliste sur "Master of the world".



En plus de balancer comme il faut, "I just can't get out of politics" et "Outmonster the monster" posent des questions urgentes, que l'on peut prendre du côté intime (les démons intérieurs) mais aussi côté public (l'engagement politique). Le monster, le monstre brun, est à notre porte...





