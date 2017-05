Pop Rock 2016 Album Original Un CD Beggars Banquet > 4AD 2017

The Lemon Twigs Do Hollywood par Jérôme Heff le 01/05/2017



Note: 8.5

Soit Michael et Brian d'Addario, deux frangins à peine majeurs qui viennent de Long Island (NY, USA), et publient un premier disque bluffant de savoir-faire dans le genre Beatles / Supertramp / Pink Floyd. Vu leur jeune âge, s'il est impossible qu'ils aient une connaissance encyclopédique du rock, ils connaissent leurs classiques sur le bout des doigts – l'hérédité parentale (Ronnie d'Addario a sorti quelques disques à la fin des années 70), internet et une pratique musicale précoce aidant.



Ils sont bien épaulés à la production par Jonathan Rado, moitié du groupe Foxygen que l'on connaît pour ses arrangements élaborés et barrés - et souvent épuisants. Ce dernier est tombé sous le charme des démos qui lui ont envoyé les frangins d'Addario, et les a invité à enregistrer "Do Hollywood" dans son studio.. en 12 jours seulement, pendant les vacances scolaires hivernales ! On repense au coup similaire réussi par le producteur Dave Friedmann (Mercury Rev) avec MGMT il y a presque dix ans.



Chaque écoute de "Do Hollywood" est une surprise, tant les frangins maîtrisent l'art de la "chanson à tiroirs" et les variations rythmiques et mélodiques sur chaque titre. Un enthousiasme communicatif se dégage de l'ensemble, qui l'empêche de verser dans le systématisme et le tape-à-l'œil. Il est difficile de départager ce qui vient de Michael, de Brian ou de Jonathan leur producteur ; tous les titres sont très bons, et puisqu'ils ne partent pas en vrille comme chez Foxygen on suppose que les deux frères ont déjà suffisamment de caractère pour s'imposer. Quelques aperçus de vidéos sur internet captées "live" confirment que les Lemon Twigs ne sont pas des "fake news". On pense à d'autres rares génies touche-à-tout précoces, comme Alex Chilton.



On ne fera pas l'erreur de prendre "Do Hollywood" pour un copié-collé trop malin d'une musique de vieux ; au contraire, c'est un hommage juvénile, vibrant et follement talentueux déposé aux pieds de la musique que l'on aime tous par ici.





