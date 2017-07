On découvre un peu par hasard ce groupe suédois, à l'occasion de cet album paru en 2016 (un autre a suivi depuis). Le morceau introductif "I call you home", guitares et rythmique en avant, annonce une musique joyeuse, décalque presque parfaite de U2 ou du Big Country des débuts en 1983, le groupe de l'ex-Skids Stuart Adamson.

S'en tenir à ces souvenirs et à cette nostalgie aurait pu sur la durée suffire pour être honnête, mais The Search, qui se définit comme darkwave indie post punk (ouh là !) s'enlise vite, très vite, la joyeuseté du début avec.







THE SEARCH I call you home (Audio seul 2016)