We insist! joue un rock cérébral et technique, qui cogne dur. Classique dans son instrumentation (guitare-basse-batterie, claviers et électronique), le trio parisien sort des sentiers battus par les structures complexes, les superpositions et enchevêtrements, les cassures de ses compositions. Le nom du groupe est par ailleurs tiré d’un disque du batteur de jazz Max Roach, "We insist ! Freedom now suite !" enregistré en 1960, disque magnifique et repère culturel dans le combat pour les droits civiques des afro-américains. L’aspect contestataire semble partie intégrante de la musique de We insist! : le chant de Etienne Gaillochet - le batteur, belle performance - accentue ce côté théâtral, grimaçant (vous avez dit progressif ? pas moi), comme miroir déformant de la société de consommation et de communication. We insist! s’est formé au milieu des années 90, et conserve en partie le son de son époque – on pense aux dingueries de Faith No More, ou bien à At The Drive In. Après tant d’années et des changements de personnel, "Wax and wane" est une nouvelle preuve de constance et de ténacité.







WE INSIST! Digital fingers glory (Clip 2017)