Wingfield Reuter Stavi Sirkis

Construit sur la rencontre/confrontation de deux guitaristes virtuoses, l'Anglais Mark Wingfield et l'Allemand Markus Reuter, le quartet WRSS (avec les Israéliens bassiste Yaron Stavi et batteur Asaf Sirkis) propose six morceaux et plus d'une heure de musique qu'il est à première écoute difficile de cataloguer, tant elle passe du compact au délié, de la technicité à l'atmosphérique. Un jazz rock progressif pour simplifier, qui n'est pas sans rappeler les ambiances de vieux Terje Rypdal de chez ECM (pour les guitares glaciales et spatiales) ou du Miles Davis post "Bitches brew" (pour le foisonnement instrumental, électrique et rythmique) et on pourrait aussi ajouter Robert Fripp, Bill Frisell... autant de références à des musiques très écrites et précises, alors qu'ici tout a parait-il été improvisé en studio et mis en boite en une prise. Étonnant.