9:30 Fly fut un groupe anglais très éphémère, ne sortant qu'un unique album, l'éponyme "9:30 Fly" en 1972. La scène folk-rock d'alors croise déjà depuis quelques années le rock progressif, source de multiples mélanges. 9:30 Fly ressemble à un condensé de ces tendances, vocaux aériens, longs solos de guitare ou de piano électrique, de Fairport Convention à Genesis, de Steeleye Span à King Crimson, mais aussi à Alan Stivell (la fin de "Time of war") ou à Jethro Tull (le début de "Mr 509") pour une impression d'ensemble à la "Odessey and oracle" des Zombies, ou mieux, au groupe - lui aussi confidentiel - Trader Horne.



