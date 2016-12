2016 livres Le Mot et le Reste 2016

Arnaud Devillard Laurel Canyon - Ou comment se perdre en musique dans les collines d'Hollywood par Francois Branchon le 23/09/2016



Tout visiteur de Los Angeles parcourant les avenues de Bel Air, Beverly Hills ou Hollywood tombera inévitablement sur un vendeur à la sauvette proposant le plan des baraques de célébrités, du cinéma en général. Un parcours à la con de façades prétentieuses et aveugles et de pelouses siglées des boites de sécurité protégeant les lieux.



Alors, à l'annonce de ce bouquin sur Laurel Canyon, une des hauteurs de ces mêmes quartiers, on craignait un bis repetita en version rock. Or non, c'est tout autre chose...



De Laurel Canyon, je ne connaissais que le nom, à jamais associé à l'album de John Mayall de 1968 ("Blues from Laurel Canyon") et sa pochette sauvage, dans un canyon parmi d'autres, typiques de ce coin de Californie, où dans une lumière rappelant "Waiting for the sun" des Doors, le père spirituel du blues anglais expérimentait en homme des bois une immersion dans le monde hippie.



Or le Laurel Canyon dévoilé ici est un centre, le coeur d'un petit monde, un repère qu'un nombre conséquent de musiciens rock d'alors, de producteurs et de photographes, de dealers aussi, ont fréquenté, squatté, habité à la fin sixties. Et si tous ces gens se connaissaient, ils travaillaient aussi ensemble et Laurel Canyon fut leur lieu d'inspiration commun, de création, une sorte de hâvre/muse.



Arnaud Devillard (déjà co-auteur du similaire "Streets of London") fait là un époustouflant travail de détective et d'archiviste pour débusquer les lieux, leurs histoires (les groupes se passaient leurs maisons), jusqu'à répertorier tous les coins (et recoins) qui par exemple devinrent des photos de couverture d'albums ("Wild flowers" de Judy Collins, "Waiting for the sun" des Doors justement...)

Il nous offre de Laurel Canyon une carte quasi mythique, calquée sur l'officielle, mais émotionnellement lourdement chargée pour peu qu'on soit amateur de Zappa, Love, Van Dyke Parks, Doors, Eagles, Jeff Beck, Cream, Hendrix, Captain Beefheart, Mick Jagger, Joni Mitchell, Burdon, Crosby, l'Airplane (rare représentant de San Francisco ici), Rod Stewart, Neil Young, Wild Man Fisher, Judy Collins, Nash....