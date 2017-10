Le producteur anglais Gus Dudgeon (1942-2002) était un homme éclectique. Aux manettes du "She's not there" des Zombies (1964), de l'album de Mayall avec Clapton (1966), du premier Ten Years After (1967) comme des farfelus Bonzo Dog Band ou des premiers Michael Chapman (1969), son nom fut surtout associé à Elton John dont il dirigea maints enregistrements, avec notamment son ami arrangeur Paul Buckmaster.



Ce n'est donc pas étonnant qu'il ait eu l'envie d'une incursion dans la sunshine pop à l'américaine avec Doreen et Irene Chanter, deux sœurs d'une famille de musiciens qui vivotaient sur la scène londonienne.

Embarquées en studio en 1970 avec l'armada eltonjohnienne - son clavier de l'époque Rick Wakeman (futur Yes), l'arrangeur Caleb Quaye, Elton lui-même au piano venu avec quatre chansons dans les bagages - le duo baptisé Birds of a Feather enregistre les quatorze titres de cet album à l'arrivée très teinté de soul Motown.



Le succès ne sera pas au rendez-vous, mais les sœurs Chanter y gagneront une notoriété qui leur ouvrira une carrière de choristes de studio pour de grands noms (Roxy Music, Fink Floyd, Meat Loaf, John Miles, Joe Cocker...).







BIRDS OF A FEATHER Take me to the pilot (1970 Audio seul)