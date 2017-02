Progressif 1970 Album Original + Bonus Un CD Cherry Red > Esoteric / Import Cherry Red 2017

Blonde on Blonde Rebirth par Aoxomoxoa le 31/01/2017



Note: 6.5

Encore une histoire de timing...

Les Gallois Ralph Denyer et Richard Hopkins forment leur groupe en 1968, le nomment Blonde on Blonde en hommage à Bob D., jouent au premier festival de l'Ile de Wight en août 68 (où ils côtoient Jefferson Airplane, Arthur Brown, Fairport Convention, Pretty Things, Tyrannosaurus Rex) et voient leur premier album publié sur le label Pye. Échec commercial et critique.



C'est avec beaucoup de retard que ce deuxième album "Rebirth" sortira, sur un nouveau label (Ember), avec de nouveaux musiciens (Denyer et Richard Hopkins sont partis), avec un son qui paraitra alors bien daté, 18 mois après leurs débuts, à une période où les groupes enchainaient des Lp innovants à six mois d'intervalle.



La musique de BoB - qui n'a aucune résonancelle de Dylan - est un rock progressif sonnant encore très sixties, mêlant les Moody Blues à des intonations psychédéliques à la Byrds ou aux Stones période "Their satanic majesties request" (le sitar de "Circles"), et tournant autour de l'axe batterie-guitare. Un guitariste, Gareth Johnson, qui mérite l'attention, se permettant de très belles envolées (les douze minutes épiques de "Colour questions").





BLONDE ON BLONDE Broken hours (Audio seul 1970)







BLONDE ON BLONDE Colour questions (Audio seul 1970)