Compilation

Dans les années soixante, de la Suède on ne connaissait au pire rien, au mieux une marque de bagnoles. Il faudra la décennie suivante et Abba pour qu'on réalise à l'étranger que les austères et lointains nordiques pouvaient être fun. Et cependant, comme tous ses voisins scandinaves, la Suède a le plus normalement du monde eut sa scène rock 60's (comme une riche scène progressive et psychédélique 70's).



Mais lorsqu'on explore cette histoire, une question surgit : pourquoi autant de groupes, et surtout, quelle potion avaient-ils pris pour être aussi bons ! Il serait évidemment absurde de la comparer à l'anglaise, mais la scène suédoise (pays de 3 millions d'habitants à l'époque) est aussi fournie que l'allemande, plus dense que la hollandaise et laisse évidemment dans les choux la française. Par ailleurs, qui dit scène de classe mondiale, dit public en rapport. On comprend alors mieux que la Suède ait été le premier pays étranger où tournèrent les Beatles en 1963, les Stones dès 1965 (juste après les Usa), les Who, les Small Faces dès 66, Hendrix en 67...



"Svenska shakers" propose en deux Cd pas moins de vingt-huit groupes. Les plus connus en Suède - Tages, Lee Kings, Shanes (cinq albums, vingt singles) - de plus confidentiels - la révélation Annaabee-Nox, les sunshine garage Science Poption - et les éphémères d'un seul single sans lendemain (Deans, I.Q. 69, Long Johns, Cheers...).



Qu'ils soient inspirés par les Beatles, les Stones (Moonjacks), les Small Faces (Acts) ou les Who, qu'il reprennent du blues (The Best, Shakers), John Mayall (T. Boones) ou le Jefferson Airplane (déconstruction impressionnante de "Somebody to love" par The Cheers), tous ces Suédois impressionnent par leur touche, un style affiché, un son élaboré, une production efficace. Surtout, ils ne donnent jamais l'impression, comme leurs contemporains français, de copier, de "s"amuser à être un groupe de rock". Bref ils ont le talent ET l'attitude. Chapeau !







ANNAABEE-NOX Bo bo boogie pack (Audio seul 1966)







SCIENCE POPTION You've got me high (Audio seul 1966)







ANNAABEE-NOX Anna be nice (Audio seul 1968)







T-BOONES Mr James (Audio seul 1968)







CHEERS Somebody to love (Audio seul 1968)