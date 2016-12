Compilation

Vive le rock ‘n’ roll : The unruly world of french rock ‘n’ roll 1956 to 1962

On ne saurait nier aux Anglo-Saxons un indéniable savoir-faire de fouineurs pour rééditer les raretés passées. Les Anglais de RPM, avec leur accès au catalogue européen de Universal en profitent depuis quelque temps pour fouiller les malles françaises et proposer des compilations de bonne tenue (Serge Gainsbourg, France Gall, Sylvie Vartan...). Mais ici, prétendant à un panorama exhaustif des premières années du rock 'n' roll en France, RPM voit les choses d'un peu loin, en étranger. Et même si, aux côtés des classiques Chaussettes Noires, Chats Sauvages ou Vince Taylor, il propose de vraies raretés, Henry "Salvador" Cording, Gabriel Dalar, Jackie Seven, Gélou ou El Toro et les Cyclones du jeune guitariste Jacques Dutronc, il commet une belle erreur historique en oubliant Richard Anthony, vrai pionnier français avec Danyel Gérard - ils commencèrent dès 1958, bien avant les premiers EP officiels d'Hallyday et les autres. Quant à la présence des improbables Charles Verstraëte (orchestre musette) et des 6 Trognes et leur ensemble bastringue, elle laisse un peu perplexe...







DANYEL GERARD et les DANGER'S Gong gong (audio seul 1962)