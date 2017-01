On aborde toujours un disque hommage avec appréhension (pour l'hommagé) et réticence (pour l'hommageur). Alors quand un groupe du nom de Contrebrassens, au répertoire exclusif de chansons de Georges, on craint carrément un avatar supplémentaire franco-français à la cohorte anglo-saxonne des copies des Doors, Genesis ou Led Zeppelin.



Cependant...



Bâti autour de Pauline Dupuy (chant et contrebasse), ce projet porté par Microcultures (qualité), enchante.

Sans jamais imiter le son original des chansons, ni les dénaturer en les tirant à elle, Pauline Dupuy installe une vraie atmosphère, douillette et confortable de café de quartier, tables de bois et banquettes de velours brun, ou carrément moyenâgeuse ("Le verger du Roi Louis"). Une voix nostalgique ou matinale, toujours prenante de douceur et de mélancolie ("Il n'y a pas d'amour heureux"). Les musiciens qui l'accompagnent n'y sont pas pour rien, riche troupe de huit autour de Michael Wookey (réalisateur du projet), ensemble de percussions, mellotron, vibraphone, violon, harpe, euphonium, pichotte, marxophone (!) et autre clarinette, On regrettera juste le "Mourir pour des idées" final, un peu trop fanfare.



Le projet était gonflé. Pauline Dupuy a su se poser, ni derrière ni devant, mais à côté de Brassens. Une découverte.