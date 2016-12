Du violoniste Dave Swarbrick, les amateurs de folk rock anglais se souviendront des années passées au sein de Fairport Convention, dès "Unhalfbricking" en 1967, où simple invité pour trois morceaux, il électrifie son violon sur "A sailor's life" et invente là le folk rock anglais, puis membre à part entière de la meilleure période du groupe, avec deux chef d'œuvresege and lief" (1969) et "Full house" (1970) où il tient déjà le chant de sa voix délicieusement nasale, mais les fans du groupe lui seront aussi reconnaissants, alors que les leaders quittent un à un le navire (Sandy Denny, Richard Thompson...) d'en avoir pris le leadership, l'écriture et la composition des morceaux et le chant jusqu'à son propre départ en 1976.



Mais Dave Swarbrick eut d'autres vies musicales, avant Fairport, plus traditionnelle, en duo avec Martin Carthy et au sein du Ian Campbell Group, ou après Fairport. Cette anthologie l'aborde, avec l'intégralité de ses quatre albums enregistrés entre 1976 et 1983 pour le label Transatlantic, étiquette folk s'il en est.

Pour la plupart instrumentaux du répertoire folk traditionnel, mais aussi compos personnelles (magnifique "Sheebeg and Sheemore" co-composé avec Simon Nicol, compère de Fairport) ou quelquefois chanté (reprise de "It suits me well" de Sandy Denny), les morceaux raviront bien sûr les amateurs de violon, mais pas seulement. Dave Swarbrick avait une science de son instrument proche de la symbiose, un son moelleux et le génie de ne jamais se rendre ennuyeux, même sur trois minutes en solitaire. Il était de ces musiciens qui ne peuvent et savent que jouer, et jouer encore.



Le Swarb s'est éteint en cet été 2016, son génie et sa foi avec lui.

DAVE SWARBRICK Sheebeg and Sheemore (Audio seul 1977)





DAVE SWARBRICK It suits me well (Audio seul 1983)