Duncan Browne Planet earth - The Transatlantic years 1976-1979 par Francois Branchon le 30/07/2017



La carrière de l'Anglais Duncan Browne, mort jeune d'un cancer en 1993 (46 ans) fut singulière. Auteur d'un très baroque album de folk en 1968 où l'on pouvait déceler les prémices de Nick Drake ("Give me take you" Immediate Records), Duncan Browne s'oriente dans les seventies vers une musique sophistiquée, d'abord art rock / glam chic fondant avec Peter Godwin le groupe Metro. Ils publieront un seul album avant de se séparer ("Metro", Logo Records 1977), dont Bowie reprendra le titre "Criminal world" ("Let's dance" 1983). Browne s’oriente ensuite vers un son fm chic raffiné, avec deux albums léchés, aux superbes mélodies, portés par de redoutables musiciens, le batteur Simon Phillips et le bassiste John Giblin ("The wild places" Logo 1978 et "Streets of fire" Logo 1979). Une lignée à rechercher du côté de 10cc, Sutherland Brothers, Tarney Spencer ou Poussette Dart Band, ou plus simplement Roxy Music et Bryan Ferry (et qu'un Jarvis Cocker/Pulp a probablement écouté un jour...)



Cette anthologie rassemble tous les titres parus sur le label Logo (le LP de Metro et les deux sous son nom propre). Une musique qui n'a pas mal vieilli, et dont le soin et la recherche de perfection restent évidents.





