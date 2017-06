Pop Rock 2017 Album Original Un CD Polydor / Universal 2017





SPIRALE The reminder Feist Pleasure par Jérôme Heff le 09/06/2017



Note: 5.0

La chanteuse canadienne Feist nous revient après une longue absence : on avait beaucoup accroché à "Metals" (2011). "Pleasure" est en conséquence très long (53 minutes) et plutôt pas facile d'accès. Son côté expérimental et "lâcher-prise", qui varie les intensités et les ruptures au sein d'une chanson sans laisser s'installer une structure définie, court le risque de déstabiliser l'auditeur en permanence. Feist joue de sa jolie voix comme un instrument, rendant le sens des paroles accessoire. Dans un rythme globalement lent, quelques tentatives de hausser le ton la font sonner comme la PJ Harvey des débuts (lo-fi, guitares graillonneuses). Certains trouveront cela stimulant et osé artistiquement, d'autres dont je suis passablement en roue libre et ennuyeux – comme si on dérangeait la fine équipe au travail (les fidèles Renaud Létang / Gonzales à la réalisation).



"Pleasure" certes, mais un plaisir solitaire.





