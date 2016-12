Fondateur des excellents Spooky Tooth en 1967, le clavier Gary Wright les quitte en 1970 après l'album expérimental-échec "Ceremony" pour une carrière solo somme toute assez anonyme. Mais en 72, sa rencontre avec Mick Jones, guitariste anglais subtil, alors connu par ici pour son travail de studio et ses compositions fines pour Françoise Hardy et Sylvie Vartan, un peu moins fines pour Hallyday, décide de la formation du groupe Wonderwheel. Curieusement, le disque enregistré - et objet de cette réédition - ne sort pas et va rester quarante ans sur une étagère.



Ces morceaux bien torchés, rock des plus classique voire heavy parfois, valent surtout pour l'imagination souvent débordante de Mick Jones, qui se sent pousser des ailes très lysergiques (à écouter ci-dessous sur le single "I know").



Faute de promo, le groupe ne durera donc pas, Jones fondera Foreigner.







GARY WRIGHT I know (Audio seul 1972)