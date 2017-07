Rhythm & Blues 1967 Album Original + Bonus 2 CD Cherry Red > RPM / Import Cherry Red 2017

WEB Label Cherry Red > RPM Georgie Fame Two faces of Fame par Igor Wagner le 21/07/2017



Note: 6.0 Acheter





transfert) chez CBS génère des pages de pub dans la presse musicale, et un slogan "Fame in 67 on CBS".



En France c'est un peu différent. On ne le connait que pour un seul succès, en 1965, "Yeh yeh" (reprise du Brésilien Mongo Santamaria), morceau mi latino mi pop, qui se mêla chez nous aux succès justement yéyé de la tribu Salut les Copains.



Sa notoriété s'était construite sur la durée en Anglaterre, où bon nombre de jeunes groupes reprenaient ou composaient depuis parfois le début des années soixante des chansons rhythm & blues (Them, Animals, Graham Bond, Spencer Davis pour citer les plus célèbres). A l'instar d'un Alan Price (justement des Animals), Georgie Fame, aussi à l'aise à l'orgue Hammond qu'à la guitare, avait en 67 un répertoire largement établi et installé, entre rock (à la Ray Charles des débuts), ambiances jazzy (orgue Hammond) et rhythm & blues à la Stax, répertoire quasi exclusif de reprises, le plus souvent américaines.



Cette réédition RPM propose une réédition luxueuse de l'album "The two faces of Fame", avec ses versions stéréo et mono, ainsi que la bagatelle de 24 morceaux bonus. Pour les amateurs de rhythm & blues 60's, plus attiré par les ambiances que les grandes voix, avec lesquelles Georgie Fame ne saurait rivaliser.





GEORGIE FAME Knock on wood (Live TV France 1967)















En 1967, Georgie Fame est déjà une grande vedette en Angleterre, sa signature (son) chez CBS génère des pages de pub dans la presse musicale, et un slogan "Fame in 67 on CBS".En France c'est un peu différent. On ne le connait que pour un seul succès, en 1965, "Yeh yeh" (reprise du Brésilien Mongo Santamariamorceau mimi pop, qui se mêla chez nous aux succès justement yéyé de la tribu Salut les Copains.Sa notoriété s'était construite sur la durée en Anglaterre, où bon nombre de jeunes groupes reprenaient ou composaient depuis parfois le début des années soixante des chansons rhythm & blues (Them, Animals, Graham Bond, Spencer Davis pour citer les plus célèbres). A l'instar d'un Alan Price (justement des Animals), Georgie Fame, aussi à l'aise à l'orgue Hammond qu'à la guitare, avait en 67 un répertoire largement établi et installé, entre rock (à la Ray Charles des débuts), ambiances jazzy (orgue Hammond) et rhythm & blues à la Stax, répertoire quasi exclusif de reprises, le plus souvent américaines.Cette réédition RPM propose une réédition luxueuse de l'album "The two faces of Fame", avec ses versions stéréo et mono, ainsi que la bagatelle de 24 morceaux bonus. Pour les amateurs de rhythm & blues 60's, plus attiré par les ambiances que les grandes voix, avec lesquelles Georgie Fame ne saurait rivaliser.