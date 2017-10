Quelles perspectives reste-t-il encore à Jane Birkin pour son inlassable exploitation du patrimoine de Serge Gainsbourg ? Des versions en sanskrit ? En tamoul ?

Cette artiste, qui possède à vie "la carte", autrement dit la garantie d'être invité partout au moindre de ses soupirs, n'a rien à craindre, présente sur tous les JT grand public de France et de Navarre comme chez les journalistes/animateurs prescripteurs culturels tendance Télérama ou France Inter (Aah quand Didier Varrod l'amoureux de Sheila et de Christine & the Queens se pâme !) .

C'est qu'en plus, elle n'a pas son pareil pour tirer les larmes la Jane, si sensible et culpabilisée par la misère du monde qu'un train arrivant en retard à Dar es Salam la met dans tous ses états.



Ces orchestrations symphoniques sont certes du beau travail, bien produit, bien arrangé par le pianiste Nobuyuki Nakajima. Mais elle, ne se rend-elle pas compte que le compte est précisément bon ?

Nous lui suggérons une der des der, pour terminer en apothéose : une version des chansons de Serge en langage des signes.