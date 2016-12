FM 1988 Album Original Un CD Cherry Red > Esoteric / Import 2013

WEB Label Cherry Red > Esoteric



SPIRALE Oh how we danced - Whale meat again Jim Capaldi Some come running par Igor Wagner le 01/10/2016



Note: 5.5

Le label Esoteric poursuit la réédition des œuvres solo de Jim Capaldi (1944-2005), membre fondateur de Traffic, fleuron seventies du rock anglais. A la suite de "Oh how we danced" (1972) et "Whale meat again" (1974) déjà évoqués dans Sefronia,, voici "Some come running" datant de 1988.



À l'époque, après "One man mission" (1984), Capaldi est entre deux eaux, passant son temps entre Brésil et sessions amicales avec Carlos Santana à Los Angeles. Quand revient l'inspiration, il prend langue avec les producteurs Peter Vale et Miles Waters. Le boss d'Island (ancien label de Traffic) Chris Blackwell, impressionné par les démos, propose à Capaldi de retourner au sein d'Island, une boucle se boucle.



Que dire ce cet album... Bien écrit (pour la plupart par lui-même), soigneusement produit, il impressionne par son casting (Eric Clapton, George Harrison, Steve Winwood - l'alter ego fondateur de Traffic-, Mick Ralphs - ex-Mott The Hoople et Bad Company) mais consterne par un son daté, typique du rock Fm américain des années quatre-vingt (groupe étalon : Foreigner).



Il faudra attendre un peu avant de retrouver un Capaldi plus consistant, avec "Refugees of the heart", album avec le compère Winwood (1991), puis "Far from home", celui de la reformation de Traffic en 1994.