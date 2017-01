Mystère ou cas d'école : voici un groupe anglais remarqué, fondé par les ex-Mark Stuart Span, qui pond en 1969 un rock progressif aux relents psychédéliques pile dans l'air du temps, qui s'affuble d'un nom on ne peu plus porteur et qui réussit l'exploit de se faire remarquer par Jac Holzman, boss d'Elektra, label américain de référence déjà bien pourvu en pointures locales (Doors, Lonnie Mack, David Ackles, MC5, Love, Stooges, Tim Buckley, Clear Light, Judy Collins, Bread...), seuls les Écossais de l'Incredible String Band et leur folk barré ayant réussi à s'insérer au catalogue.

Sous le charme, Holzman finance la production d'un album concept, enregistré en quelques semaines à Londres, rapatrie les bandes à New York, et... plus rien. Leviathan restera, sans explication, sur une étagère.



Devenu culte, l'album est ici réédité avec ses neuf titres d'origine, augmenté de bonus (titres parus en single auparavant). Ecouter "Flames" suffit à crier à l'injustice ! Hey Jac, what happened ?







LEVIATHAN Blue day (Audio seul 1969)





LEVIATHAN Second production (Audio seul 1969)





LEVIATHAN Flames (Audio seul 1969)