Le Magic Mushroom Band est né en Angleterre dans les années quatre-vingt, lors du revival psychédélique et des free festivals, quand une génération de (plus ou moins) jeunes mecs à la dégaine plus rider que freak, frustrés d'avoir loupé la grande décennie acide précédente, prirent des guitares et se mirent à faire du Hawkwind. Affublé d'un nom frôlant le pléonasme ridicule, MMB est dans la lignée d'un Ozric Tentacles (qui sévit toujours),



Cette anthologie rassemble des titres live anciens, des chutes de studio et des morceaux rares de leurs débuts. Qu'en dire ? Le groupe s'est par la suite recentré, au point de frôler la variété ("Freedom"), mais à ses débuts, oubliant (ou n'ayant pas compris) que le psychédélisme allait bien au-delà de la forme et du son, mais se proposait avant tout de transporter l'âme (psyché) le plus haut possible, cet acid-rock de façade s'englue vite dans un rock progressif pénible, ainsi une version originelle de "Magick eye", accouplant le frère de Bo Diddley à un cousin d'Amon Düül I. Brrrr.