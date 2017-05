Northern Soul 1963 1967 Intégrale 2 CD Cherry Red > RPM / Import Cherry Red 2017

Tête d'affiche du plus local label Okeh Records, Lance y enregistra précisément cinquante-trois titres, dont une bonne dizaine grimpèrent dans les charts soul et rhythm & blues.

Ils sont intégralement réunis sur cette compilation RPM (une précédente et presque complète était parue chez Epic Legacy en 1995), impeccablement présentée et dotée d'un livret conséquent. U,n must pour les amateurs de soul en pantalon tergal et voix veloutée.







Le peu connu Major Lance, légende de Chicago, est associé aux grandes années soul de la ville, en même temps et au même titre que les Dells, Syl Johnson, Dee Clark, Fontella Bass et bien entendu Curtis Mayfield, dont il est un ami de lycée et reprit quelques morceaux et qui partagea avec lui son groupe The Impressions.Tête d'affiche du plus local label Okeh Records, Lance y enregistra précisément cinquante-trois titres, dont une bonne dizaine grimpèrent dans les charts soul et rhythm & blues.