Afro Beat 1972 1988 Intégrale 2 CD Cherry Red > RPM / Import Cherry Red 2017

WEB Label Cherry Red > RPM Matata Wanna do my thing - The complete President recordings par Anton Makassar le 02/03/2017



Note: 8.0 Acheter





L'Afrique des années soixante et soixante-dix, lorsqu'elle s'empare des instruments électriques, dut être d'une richesse folle. Pas assez attentif aux compilations spécialisées à qui il arrivait de les citer, on ne connaissait pas Matata, groupe kényan qui connut une petite célébrité dans les seventies, avec deux albums, "Matata air fiesta" (1972) et "Independence" (1974) publiés en Angleterre, où ils se produisirent souvent. Les deux, en compagnie de bonus (deux singles, de 75 et d'un retour en 88) sont intégralement rééditées en deux Cd dans cette anthologie RPM. Matata propose un vrai afro-beat, intégrant des ingrédients de funk et de soul comme une fusion de langues (mijikenda, lingala, swahili et anglais). A l'image de ce qu'on attend de l'afro-beat, l'énergie est bien là, pas aussi hypnotique et obsessionnelle que chez un Fela, encore que, avec leurs cuivres et leurs percussions, "Wanna do my thing", le fasciné par James Brown "I want you" ou le plus funkadelikien "Good good understanding" supportent aisément les comparaisons et valent à eux seuls l'acquisition de ce double Cd.



MATATA Wanna do my thing (Audio seul 1972)





MATATA Good good understanding (Audio seul 1974)



MATATA I want you (Audio seul 1974)