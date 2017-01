Rakoon, jeune dubber toulousain à dreadlocks issu de la scène rock, se distingue par une combinaison originale, un style propre qu’il impose désormais à chacun de ses passages sur scène : de la dub variante techno avec une guitare électrique entre les bras.

"Our smiles", son premier véritable album (un Ep "From the ashes" et quelques morceaux - "Mardub" "La noche del dub" - avaient déjà fait connaître son travail) est une concentration de fraicheur, de dynamisme, de puissance et de bpm élevés. On retient "The wacky curse", "The dubster (ft. Askata)", "Burdub"... Il sort même parfois de son schéma classique pour agrémenter son électro dub de consonances originales et très irlandaises ("Dubbin’Sailer").

Pour bouger, en alliant riddim electro, puissance, fraicheur, et cette fameuse guitare électrique…