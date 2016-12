Énième avatar du groupe doué mais sans grand génie qui s'essaie à surnager mais ne tient pas le cap dans la vague psychédélique submergeant l'Angleterre de 1967, The Court Jesters, changés en Tales of Justine pour sonner plus "air du temps", ne connurent jamais le succès. Ils pouvaient pourtant revendiquer de sérieux atouts : un producteur (Andrew Lloyd Webber), un contrat avec EMI, laquelle finança des sessions aux studios Abbey Road mais refusa d'y voir matière à un album.



Le label spécialisé en trésors cachés ou oubliés Grapefruit publie aujourd'hui sous le titre "Petals from a sun flower" leur intégrale (21 titres) : une psyché pop très propre sur elle mais qui se permet de petites dérives barrées ("Morpheus") et dignement psychédéliques ("Sitting on a bluestone").







TALES OF JUSTINE Albert (Audio seul 1967)







TALES OF JUSTINE Morpheus (Audio seul 1968)







TALES OF JUSTINE Sitting on a blunestone (Audio seul 1968)