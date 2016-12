Conçus et recrutés en 1965 à Wellington (Nouvelle Zélande) comme groupe résident d'un club nouvellement crée, Dave Brown, Clive Cockburn, Eddie McDonald et Ian Davis choisissent de se nommer The Avengers - la série britannique du même nom vient d'arriver à la tv néo-zélandaise. Heureusement choisis par le manager Ken Cooper sur des critères musicaux, les quatre musiciens trouveront cohérence et son. Bonnes chansons originales et reprises bien choisies (Nilsson, Joni Mitchell ou le psychédélisme de transistor de "Days of Pearly Spencer"), la mayonnaise prend. A la croisée des Zombies, des Moody Blues, des Yardbirds et des Beach Boys, les Avengers connaitront le succès au pays des All Blacks avant de s'exiler en Australie en 1969.

The AVENGERS (Promo RPM 2016)





The AVENGERS Love hate revenge (Audio seul 1968)





The AVENGERS The days of Pearly Spencer (Audio seul 1968)