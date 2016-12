Pop Rock 1967 1968 Anthologie Un CD Cherry Red > RPM / Import Cherry Red 2016

WEB Label Cherry Red > RPM



SPIRALE Deep water The Grapefruit Yesterday’s sunshine - The complete 1967-1968 London sessions par Zombie Junior le 12/09/2016



Note: 7.5

En 1967 l'heure est encore aux groupes montés de toutes pièces par des producteurs fascinés par le succès des Monkees. George Alexander (auteur-compositeur) et Terry Melcher (producteur) se fabriquent donc un jouet, The Grapefruit. Grâce à leurs relations, ils les signent en édition chez Apple Music, Paulo McCartney aidera même à la promotion, et chance : l'échafaudage fonctionne ! Une pop baroque et charmante, presque inattendue fleurit, et un morceau se détache, "Dear Delilah", petit tube en 1967. Ce ne seront pas des tensions mais une Beatlemania encore trop présente et une image de groupes de marionnettes manipulées par Apple qui auront leur peau.

Un deuxième album sans intérêt sur lequel ils n'auront aucune prise verra le jour, et The Grapefruit se séparera, mais pas pour le pire : John Perry, le guitariste, aura enfin les mains libres pour écrire ses propres chansons qu'il enregistrera avec son propre groupe, les Only Ones. Une réédition très soignée par RPM du premier album, avec inédtis et livret conséquent. Un groupe à découvrir, à condition d'oublier les fringues jaune canari...



The GRAPEFRUIT Dear Delilah (Audio seul 1968)