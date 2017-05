Country Rock 1974 Album Original + Bonus Un CD Cherry Red > Esoteric / Import Cherry Red 2017

Unicorn appartient à cette petite famille de groupes anglais des seventies (Brinsley Schwarz, Cochise, Home, Help Yourself...) fascinés par les États-Unis, particulièrement le country-rock initié par les Byrds et développé par Crosby, Stills & Nash, Eagles, Flying Burritos, Poco... La curiosité s'aiguise un peu : l'album est produit par David Gilmour, grâce à qui probablement la pochette est l'œuvre de Hipgnosis (habitué de Pink Floyd).



Sans grande densité ni profondeur apparentes, leur musique peut paraitre simplement imitative, aussi ersatz qu'une chanson d'America face à une de Neil Young. Mais, hormis la forme - une pedal steel guitar (jouée par David Gilmour) n'est pas si usuelle dans le rock anglais -, on peut, sur le fond, se laisser emporter par quelques titres qui ne dépareraient pas au sein d'une compilation des Américains cités plus haut : "Autumn wine", "Electric night", "Just wanna hold you" très Neil Young compatible, "Blue pine trees", "The farmer"...

Grâce notamment à un piano électrique Wurlitzer, Unicorn élargit aussi son spectre à une country-soul assez bien tournée ("Rat race", "In the gym").



En conclusion, si Unicorn ne révolutionne rien et n'est pas le trésor caché à découvrir d'urgence, ce premier album enrichi de quelques bonus (l'excellent "Ooh mother") sera parfait pour les fin d'après-midi estivales.







