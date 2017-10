Entre énergie à la Led Zeppelin et séduction à la Wishbone Ash, Widowmaker n'a jamais fait son trou dans les seventies, lorsque paraissent les albums "Widowmaker" (1976) et "Too late to cry" (1977). Faut dire que leur look craignos à la Rubettes et leurs pochettes ringardes ne les arrangeaient pas vraiment.

Les musiciens étaient cependant loin d'être inconnus, en particulier le guitariste Luther Grosvenor, membre original de Spooky Tooth en 1967, puis de Mott the Hoople jusqu'en 1974..



Un groupe à calaloguer comme hard progressif, bien programmé en concerts (pas mal de premières parties pour Nazareth, ELO ou Zoot Money en Angleterre, Ted Nugent, Aerosmith ou Mahogany Rush aux Usa), possédant en Grosvenor - renommé pour l'occasion Ariel Bender - un guitariste fin et expressif, meilleur que jamais, groupe capable de morceaux aussitôt oubliés comme de très belles ballades, à l'image du "Straight faced fighter" à voir ci-dessous.







WIDOWMAKER Straight faced fighter (Audio seul)