Double Cd réunissant "The angel at the western window" et "The book of inward conversation", deux albums parus en 1987 et 88, augmentés de bonus, parus à l'époque sur cassette ou Ep additionnel.

Bill Nelson dit lui-même de cette période de sa création qu'elle fut à la fois la plus personnelle et la moins démonstrative, conçue durant des périodes d'intense inactivité et de vacuité musicale. Voilà qui pourrait rebuter plus d'un curieux, mais Bill Nelson fut un pionnier en son genre, proposant le premier à la fin des années quatre-vingt une musique ambient que les ravers appelleront plus tard chill out.

Bill Nelson, bon guitariste, déroule une électronica d'ameublement, inspiré à l'évidence par Erik Satie (inventeur du terme), au long ici d'une soixantaine de ces petites pièces flottantes, qui se laissent écouter pour le mieux en rêvassant ou sinon en baillant... (ce n'est pas Harold Budd ou Brian Eno non plus).