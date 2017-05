On the road from Aldermaston - Complete Transatlantic recordings 1966-1969

Avec sa tête de pasteur jovial, l'Écossais Matt McGill déroule un folk traditionnel un rien aride, pendant masculin d'une Ann Briggs. Démarrée en 1959, sa carrière connait un premier coup de projecteur à la suite de sa rencontre en 1961 avec Pete Seeger, alors en tournée en Angleterre. L'Américain impressionné par son travail devient son ami, le fait venir aux États-Unis et le met à l'affiche d'un de ses concerts au Carnegie Hall, où son nom se retrouve sur l'affiche plus haut qu'un certain... Bob Dylan qui ouvre la soirée. Vertige pour le barde des Highlands !



Fidèle à une certaine tradition politique du folk anglais de l'époque, McGinn a pris particulièrement à son compte les manifestations/répressions contre les fusées Polaris, épisode aigu de la guerre froide du début des 60's. En 1966 fort de sa notoriété Matt McGinn connait un second moment de gloire lorsqu'il quitte Folkways et signe sur le plus en vogue label Transatlantic. Il y enregistrera quatre albums. Un folk dépouillé, à l'os, accompagné de manière spartiate d'un accordéon, d'une mandoline ou d'une guitare (le futur Incredible String Band Robin Williamson à ses débuts notamment). Une musique toujours aussi vivante, à découvrir. Les amateurs de chansons engagées y trouveront à distance une sorte d'ancêtre d'un Billy Bragg.







MATT McGINN Loch Lomond (Audio seul 1969)