En marge du somptueux coffret réalisé pour célébrer les cinquante ans du premier album des Doors ( The Doors - 50th anniversary Deluxe Edition ), Rhino a cette belle idée de rééditer en vinyle le premier single extrait à l'époque, l'évident "Light my fire" couplé en face B à "The crystal ship", mais dans leur exotique édition japonaise d'origine. Que dire de plus que bravo !