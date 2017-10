Célébration des cinquante ans des Doors, suite... Voici la collection exhaustive (48 titres) des singles parus tout au long de leur existence, avec Jim Morrison (30 titres de 67 à 71) puis 18 sans lui (période redondante et sans grand intérêt).



Au début, les albums s'enchainaient si vite que les singles paraissaient tous les trois mois, deux par album, jusqu'à "The soft parade", album mal reçu par la presse et les fans un peu déroutés, qui suivait un silence d'une année et va être surexploité médiatiquement : quatre singles (dont un avec une face B inédite "Who scared you") et des versions radio mono remixées, que Rhino a exhumées et présente ici en bonus ("Wishful sinful", "Touch me" et "Tell all the people"). Le single "Love her madly" tiré de "L.A. woman" présentait lui aussi une face B inédite, "(You need meat) don't go no further".



Une compilation jubilatoire tant Paul A. Rothchild, producteur avisé et talentueux, composait des singles où le flipside (titre de face B) était loin du statut habituel de bouche-trou : "End of the night", "The crystal ship", "Unhappy girl", "Moonlight drive", "Love street", "Wild child", "Who scared you", "Roadhouse blues", etc... Edifiant non ?







The DOORS Who scared you (Face B Audio seul)







The DOORS Touch me mono radio (1969 Audio seul)